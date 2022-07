Importante personagem de The Umbrella Academy é injustiçado na 3ª temporada

Alerta de spoilers

The Umbrella Academy em geral desenvolve bem seus personagens principais, embora esqueça de alguns secundários. A terceira temporada da série da Netflix, no entanto, fez grande injustiça com um dos Hargreeves.

A inconsistência em relação aos poderes de Diego é um grande problema que surgiu na terceira temporada de The Umbrella Academy .

Continua depois da publicidade

Introduzido como um dos personagens principais desde o início da série da Netflix, Diego é capaz de curvar a trajetória de objetos no ar.

No entanto, na terceira temporada de The Umbrella Academy, o foco em Diego se desviou de suas habilidades e se voltou para seus relacionamentos com Lila e Stanley.

Enquanto a série explorou com sucesso o desenvolvimento de seu personagem, isso veio ao custo de alterações de como os poderes dele realmente funcionam.

O problema de Diego

Na primeira temporada de The Umbrella Academy, os poderes de Diego podem ser vistos enquanto ele usava facas a curta e longa distância. Suas habilidades de arremesso de facas eram tão impressionantes que ele nunca errava seu alvo.

Já na 2ª temporada, a capacidade de Diego de mudar a trajetória de objetos foi estendida para balas, como revelado no final da temporada, quando ele salvou a vida de Cinco, redirecionando as balas do exército do Handler.

Essa habilidade aparentemente recém-descoberta não apenas permitiu que Cinco completasse sua missão, mas foi fundamental para a Umbrella Academy salvar o mundo de novo.

A terceira temporada de The Umbrella Academy, contudo, criou ainda mais inconsistências em relação a Diego Hargreeves.

Seus poderes voltaram a ser como eles apareceram originalmente na primeira temporada: como um atirador de facas muito talentoso.

Ele não era páreo para os oponentes que enfrentou no Hotel Oblivion , e houve vários casos, especialmente na segunda metade da temporada, onde sua capacidade de redirecionar objetos em pleno voo poderia ter sido mostrada e utilizada.

The Umbrella Academy tem três temporadas disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Redação