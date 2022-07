Inesquecível vilão de Karatê Kid pode voltar em Cobra Kai 5

Sucesso na Netflix, Cobra Kai é famosa por reintroduzir os personagens de Karatê Kid a uma audiência mais moderna. Além dos protagonistas Johnny Lawrence e Daniel LaRusso, a série conta com a participação de figuras inesquecíveis da franquia – e de acordo com os fãs, um aguardado vilão deverá fazer sua estreia na 5ª temporada.

“Décadas depois da competição que mudou suas vidas, a rivalidade entre Johnny e Daniel está de volta nesta sequência da trilogia Karatê Kid”, afirma a sinopse oficial de Cobra Kai.

Continua depois da publicidade

Na trama da série, William Zabka e Ralph Macchio retornam como Johnny Lawrence e Daniel LaRusso. O elenco da Netflix também conta com Tanner Buchanan (Ele é Demais), Xolo Maridueña (Besouro Azul), Peyton List (Jessie) e Mary Mouser (Scandal).

Explicamos abaixo como um dos vilões mais memoráveis da franquia Karatê Kid pode retornar na 5ª temporada de Cobra Kai na Netflix; confira.

Dutch retorna em Cobra Kai 5?

De acordo com muitos fãs de Cobra Kai, Dutch retornará na 5ª temporada de Cobra Kai, que estreia em setembro na Netflix.

Interpretado por Chad McQueen, Dutch é o único membro da “gangue” de Johnny Lawrence que ainda não apareceu em Cobra Kai.

Bobby, Tommy e Jimmy, os outros integrantes da equipe de valentões de Karatê Kid, retornaram à franquia com participações especiais na série da Netflix.

Várias teorias afirmam que Dutch terá um papel crucial na trama de Kreese, o personagem de Martin Kove, na 5ª temporada de Cobra Kai.

Na 2ª temporada da série, Bobby confirma que Dutch está preso. É por isso que o personagem não participa da reunião com os amigos de Johnny.

A ausência de Dutch se alinha à trama de Kreese. Afinal de contas, o líder do dojo deve ser preso em consequência da surra de Stingray.

Ou seja: Kreese pode encontrar Dutch, seu antigo pupilo, na cadeia. A teoria ainda não foi confirmada, mas faz muito sentido com a trama da série.

Chad McQueen, o intérprete de Dutch, não se manifestou sobre a possibilidade. Isso não é exatamente uma surpresa, já que a Netflix costuma manter as participações especiais de Cobra Kai envoltas em mistério.

Porém, vale lembrar que McQueen abandonou sua carreira artística há mais de 20 anos, com o objetivo de se tornar um piloto de corridas.

De acordo com análises de sites especializados, a Netflix já convidou Chad McQueen para atuar em Cobra Kai. A resposta do ator, no entanto, ainda não foi revelada.

A 5ª temporada de Cobra Kai estreia na Netflix em 9 de setembro de 2022.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.