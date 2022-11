Inside Man: Astro e roteirista de Doctor Who reúnem-se em sombria série da Netflix

O novo thriller policial da Netflix, Inside Man, traz muito suspense através de seus mistérios. Vamos ver agora do que se trata essa nova série.

Vemos a história de um prisioneiro no corredor da morte, que afirma que toda pessoa é um assassino cujo mal interior sai no dia certo e no momento certo.

As rachaduras que podem se formar a qualquer momento são capazes de abrir as portas desse monstro a qualquer momento nas vidas mais comuns. E tudo o que é necessário é uma boa razão em um dia ruim que traga o assassino para fora.

O trailer então nos traz cenas de um crime que está profundamente escondido, mas é o próximo a ser resolvido pelo prisioneiro que mais uma vez afirma que todos são assassinos, mas eles só precisam encontrar a pessoa certa para trazer à tona esse eu oculto em eles.

A sinopse da série da Netflix diz: “Um prisioneiro americano que está no corredor da morte e resolve mistérios para passar o tempo ajuda uma jornalista britânica a procurar uma amiga desaparecida”.

Mais sobre Inside Man

Criada por Steven Moffat, a série é estrelada por David Tennant, Stanley Tucci, Dolly Wells e Lydia West ao lado de outros membros do elenco.

David Tennant já é conhecido pelos fãs de Doctor Who. Ele interpretou o 10º Doutor e agora retorna ao papel com a despedida de Jodie Whittaker.

Ele e Steven Moffat já trabalharam juntos na série de ficção científica da BBC. Moffat escreveu diversos episódios da série antes de se tornar showrunner a partir do 5º ano do revival de Doctor Who (quando Matt Smith assumiu o papel de Doutor).

Moffat, aliás, também criou Sherlock e tem outra série na Netflix: Drácula.

Inside Man já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.