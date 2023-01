Inside Man: Criador responde se série da Netflix terá 2ª temporada

O criador de Inside Man, Steven Moffat, respondeu se a série da Netflix pode ter uma segunda temporada anunciada pela plataforma.

Em recente entrevista ao Deadline, Moffat comentou que a primeira temporada da série teve um bom desempenho, e as conversas sobre uma potencial segunda temporada foram iniciadas.

“Estamos olhando para os gráficos entusiasmados e aparentemente Inside Man teve um desempenho muito bom”, revelou ele.

“Você não obtém mais um número de audiência no dia seguinte, agora obtém uma quebra de audiência um mês depois”, acrescentou Moffat.

Aparentemente, o criador do seriado voltou atrás da decisão, quando disse que a história terminaria no quarto episódio, embora pudesse haver alguma continuação.

Inside Man é estrelada por David Tennant

“Um prisioneiro americano que está no corredor da morte e resolve mistérios para passar o tempo ajuda uma jornalista britânica a procurar uma amiga desaparecida”, diz a sinopse.

Criada por Steven Moffat, a série é estrelada por David Tennant, Stanley Tucci, Dolly Wells e Lydia West ao lado de outros membros do elenco.

David Tennant já é conhecido pelos fãs de Doctor Who. Ele interpretou o 10º Doutor e agora retorna ao papel com a despedida de Jodie Whittaker.

Ele e Steven Moffat já trabalharam juntos na série de ficção científica da BBC. Moffat escreveu diversos episódios da série antes de se tornar showrunner a partir do 5º ano do revival de Doctor Who (quando Matt Smith assumiu o papel de Doutor).

Inside Man está disponível na Netflix.

