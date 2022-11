Inside Man é uma história real? Verdade sobre série da Netflix é surpreendente

Inside Man é o novo thriller policial da Netflix, que tem atraído muitos assinantes da plataforma de streaming. Agora fica a questão: trata-se de uma história real? O criador da série deu a resposta.

“Um prisioneiro americano que está no corredor da morte e resolve mistérios para passar o tempo ajuda uma jornalista britânica a procurar uma amiga desaparecida”, diz a sinopse do seriado.

Criada por Steven Moffat, a série é estrelada por David Tennant, Stanley Tucci, Dolly Wells e Lydia West ao lado de outros membros do elenco.

David Tennant já é conhecido pelos fãs de Doctor Who. Ele interpretou o 10º Doutor e agora retorna ao papel com a despedida de Jodie Whittaker.

Ele e Steven Moffat já trabalharam juntos na série de ficção científica da BBC. Moffat escreveu diversos episódios da série antes de se tornar showrunner a partir do 5º ano do revival de Doctor Who (quando Matt Smith assumiu o papel de Doutor).

Com tantas histórias de crimes reais circulando em nossas telas ultimamente, não é surpresa que alguns espectadores tenham se perguntado se Inside Man é baseado em uma história verdadeira ou se é uma obra de ficção.

Inside Man é uma história real?

Não, Inside Man não é uma história verdadeira. Em vez disso, é uma criação puramente ficcional do roteirista Steven Moffat.

No período que antecedeu a chegada da série, Moffat falou ao RadioTimes sobre as inspirações por trás de Inside Man e seus mistérios desconcertantes e sobrepostos.

Como o criador da série explicou, Inside Man é na verdade inspirado por outro detetive fictício, Sherlock Holmes. Moffat queria criar um personagem que não fosse outra cópia do detetive de Sir Arthur Conan Doyle

“Eu estava pensando em que tipo de detetives não tínhamos”, disse Moffat. “Praticamente desde que Doyle inventou Sherlock Holmes, não houve outro tipo de detetive – eles são todos plágios.”

“Mas a área particular de percepção de [Grieff] é que ele sabe que qualquer um pode cometer assassinatos”.

“Ele acredita que todo ser humano é absolutamente capaz do abominável – a vantagem da perda de tudo o que ele valorizava em sua vida é que ele tem o insight que desnuda todas as mentiras que sustentam nossa ilusão de segurança”, continuou.

Embora a história de Jefferson Grieff possa ser fictícia, existem casos reais de prisioneiros ajudando a resolver casos atrás das grades.

No entanto, eles geralmente não vêm na forma retratada em Inside Man, nem Hannibal Lecter em Silence Of The Lambs.

Testado pela primeira vez nos EUA em 2007, as forças policiais em vários estados criaram baralhos de cartas para dar aos presos, que incluem detalhes sobre casos arquivados do mundo real na esperança de receber novas informações.

A Flórida foi o primeiro estado a implementar a ideia e, a partir de 2021, foi adotada por 18 estados dos EUA e até as autoridades de Nova Gales do Sul, na Austrália, adotaram a ideia.

De acordo com relatórios, a Flórida teve uma média de dois a três casos resolvidos por baralho de 52 cartas desde que o esquema foi introduzido.

Na Holanda, o The Guardian relata que a polícia adotou uma abordagem semelhante, que usa calendários de casos arquivados em vez de baralhos de cartas e, durante um teste em cinco prisões, resultou em 160 denúncias à polícia.

Inside Man já está disponível na Netflix.

