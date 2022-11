Inside Man: Explicamos o final do suspense psicológico da Netflix

Alerta de spoilers

A nova série da Netflix que traz um suspense psicológico, Inside Man, surpreendeu o público com suas reviravoltas na trama. O seriado produzido pela BBC traz David Tennant como a estrela principal.

O drama acabou apresentando um final confuso pra muitos fãs, e abrindo brecha para uma segunda temporada. Revelamos o final do suspense que está dando o que falar no streaming.

“Um prisioneiro americano que está no corredor da morte e resolve mistérios para passar o tempo ajuda uma jornalista britânica a procurar uma amiga desaparecida”, diz a sinopse.

David Tennant, Stanley Tucci, Dolly Wells e Lydia West são algumas das grandes estrelas da série, que foi criada por Steven Moffat.

O que aconteceu no final da série?

Harry, interpretado por David Tennant, continuou a realizar seu plano para matar Janice por envenenamento por monóxido de carbono.

Ele e sua esposa Mary perceberam que não havia como ela não ir à polícia para falar sobre seu filho Ben, pois ela acreditava que ele estava acessando pornografia infantil.

Porém, Harry não sabia que seu filho Ben estava no porão com Janice. A mulher tenta manipular o garoto para chamar a polícia para seus pais, e em estado alucinado por conta do monóxido de carbono, ataca Janice com um martelo.

Harry chegou a se recusar a deixar Mary voltar para casa, e então ela vai para o apartamento de Janice, onde encontra Beth, que quer achar Janice.

Mary finge ser amiga de Janice, com Beth afirmando ser colega de apartamento da mulher que estava presa no porão com Ben.

Beth questionava Mary sobre onde Janice estava, e como ela conseguiu entrar no apartamento. Mary acaba se sentindo pressionada e ataca Beth com uma faca.

Enquanto Mary ajuda Beth a limpar seu braço, o telefone de Mary toca com Ben perguntando que ela e Harry esconderam o segredo da pornografia. Beth acaba prestando atenção na conversa e descobre onde está Janice.

As duas mulheres discutem e correm para a estrada, com Mary ligando para Harry para dizer que Ben está no porão. Quando a ligação acaba, Mary morre atropelada por um caminhão.

Harry corre para tirar Ben do porão, e o garoto sai correndo de casa. Além disso, Harry tenta matar Janice, e Beth impede isso. Enquanto Beth e Harry lutam, policiais aparecem impedindo o homem de matar Janice.

Grieff e Harry acabam fazendo uma videochamada em suas prisões separadas. Grieff explica que havia feito um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento de Janice, e como descobriu a localização da mulher.

Grieff fez um favor ao diretor da prisão, dizendo que trocaria a localização da cabeça de sua esposa caso recebesse perdão. No entanto, ao invés de dar a eles a localização a cabeça, leva a polícia para o endereço de Harry.

Janice ficou viva no final da série?

Janice estava perto da morte por causa do envenenamento por monóxido de carbono, mas a polícia conseguiu resgatá-la.

Portanto, a personagem sobrevive, e na cena pós-créditos ela é vista na prisão, no intuito de visitar Grieff no local.

Grieff pergunta a ela o que ele pode fazer por ela antes de sua execução. Ela explica que quer que ele resolva o caso do assassinato de seu marido, nunca antes mencionado.

Janice revela que seu marido não está realmente morto, e Grieff concorda em assassinar o homem, com a cena terminando.

Inside Man já está disponível na Netflix.

