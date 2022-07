Integrante do Blackpink se junta a The Weeknd em série da HBO

Jennie, integrante do grupo de K-pop Blackpink, estará na nova série do HBO, a colaboração entre o criador de Euphoria, Sam Levinson e o cantor The Weeknd irá estrear ainda este ano.

O seriado recebeu seu primeiro trailer recentemente, The Idol tem como pano de fundo a indústria da música em Los Angeles, trama uma cantora pop inicia um romance com um enigmático dono de um clube de Los Angeles que é o líder de um culto secreto.

Jennie foi vista pela primeira vez no trailer, e obteve confirmação através da conta do HBO no twiter. “Achei o roteiro muito intrigante, então queria fazer parte da série”, disse a estrela do K-pop em comunicado à agência de notícias coreana Yonhap. “Eu me sinto muito animada. Vou trabalhar duro, então, por favor, me observe com carinho” (via Deadline).

Blackpink é o grupo feminino coreano de maior sucesso na Billboard Hot 100 e Billboard 200, contendo o álbum mais vendido de um grupo feminino coreano de todos os tempos e o primeiro a vender mais de um milhão de cópias, a história do grupo foi retratada através de um documentário.

Confira o tweet com a confirmação da atriz e o primeiro trailer da produção:

Mais sobre The Idol

The Idol, da HBO, irá abordar a história de um guru de autoajuda e líder de um culto moderno, interpretado por Abel Makkonen Tesfaye, mais conhecido como The Weeknd. Na trama, ele tem relacionamento complicado com uma cantora inciante da música pop, protagonizada por Lily-Rose Depp.

A data de estreia de The Idol ainda não foi anunciada. A série passou por uma reformulação criativa no final de abril, com a saída da diretora Amy Seimetz e da atriz Suzanna Son

Para a produção do seriado, além de The Weeknd e Sam Levinson de Euphoria, o seriado terá Amy Seimetz para produção executiva e direção, e Joe Epstein para roteiro.

Enquanto a terceira temporada de Euphoria não é produzida e o futuro de membros de elenco ainda estão sob dúvidas, The Idol é o próximo grande projeto de Levinson.

A série, não contém data oficial de estreia na HBO Max, vai contar com seis episódios em sua primeira temporada.

