Inteligência artificial escreve roteiro de Cobra Kai e o resultado é bizarro

Como uma das séries mais populares da Netflix, Cobra Kai deve grande parte de seu sucesso à qualidade do roteiro. Mas você já imaginou como seria se um programa de inteligência artificial produzisse o enredo da série? A plataforma fez um teste – e o resultado foi mais bizarro do que você pode imaginar.

No início de setembro, Cobra Kai lançou sua 5ª temporada na Netflix. “Terry está querendo mudar as coisas no Cobra Kai, então Daniel, Johnny e um velho aliado unem forças para uma batalha que vai muito além do tatame”, afirma a sinopse oficial do quinto ano.

Em Cobra Kai, William Zabka e Ralph Macchio retornam ao mundo de Karatê Kid como Johnny Lawrence e Daniel LaRusso. O elenco da série também conta com Tanner Buchanan (Ele é Demais), Xolo Maridueña (Besouro Azul), Peyton List (Jessie) e Mary Mouser (Scandal).

Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre o bizarro episódio de Cobra Kai que foi produzido por um sistema de inteligência artificial da Netflix.

Inteligência artificial cria episódio bizarro de Cobra Kai

Comemorando o sucesso da 5ª temporada de Cobra Kai, a Netflix compartilhou com os fãs um hilário vídeo da série.

Por meio do perfil Netflix is a Joke (Netflix é uma Piada), a plataforma lançou no Twitter o primeiro episódio de Cobra Kai com roteiro produzido exclusivamente por um sistema de inteligência artificial.

A criação aconteceu por intermédio de um robô criado pelo programador Keaton Patti. O bot assistiu a todos os episódios de Cobra Kai, e posteriormente, criou um roteiro original para um capítulo extra.

Completado por uma animação ridícula, e uma narração completamente desinteressada, o episódio bizarro já acumula mais de 53 mil visualizações e milhares de curtidas.

O vídeo oferece uma divertida retrospectiva da trama de Cobra Kai – o que inclui uma variação no lema do dojo.

Em inglês, o lema do Cobra Kai é “strike first, strike hard, no mercy” (bata primeiro, bata forte, sem misericórdia). Já no episódio da inteligência artificial, esse lema muda para “strike first, strike harp, no merci” (bata primeira, bata harpa, sem merci). A maneira como o narrador pronuncia a expressão “merci” (que em francês significa obrigado) também é hilária.

O vídeo também conta com uma bizarra recriação do Torneio do Vale. Na cena, até mesmo os juízes da competição entram na briga.

Além disso, o episódio de Cobra Kai produzido em AI também faz referências super engraçadas aos arcos de Robby, Johnny, Miguel e Sam.

Todas as temporadas de Cobra Kai estão disponíveis na Netflix. Enquanto a 6ª temporada não chega, veja abaixo o divertido episódio de AI.

We worked with @KeatonPatti to make a bot watch every episode of @CobraKaiSeries and then write its own episode of Cobra Kai. Here's what it came up with pic.twitter.com/YWeV7lnkOi — Netflix Is A Joke (@NetflixIsAJoke) September 21, 2022

