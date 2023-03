Intensivão do Amor: Sun-jae ou Geon-hu? Fãs escolhem quem namorariam

Sucesso na Netflix, o k-drama Intensivão do Amor assume posições de destaque no Top 10 da plataforma. Um dos destaques da trama é o triângulo amoroso que a jovem Nam Hae-yi vive com os colegas Lee Sun-jae e Seo Geon-hu. Nas redes sociais, os fãs da série já escolhem com quem a personagem deve ficar.

“Uma mãe generosa enfrenta uma competição acirrada, porque vale tudo para ajudar a filha a estudar com um famoso professor particular de matemática”, diz a sinopse oficial de Intensivão do Amor na Netflix.

Continua depois da publicidade

Criada por Yu Je-won e Yang Hee-seung, a trama de Intensivão do Amor conta com Jeon Do-yeon, Jung Kyung-ho e Lee Bong-ryeon no elenco.

Mostramos abaixo quem os fãs de Intensivão do Amor escolheriam se estivessem no lugar de Nam Hae-yi; confira! (via CheatSheet)

Entenda o triângulo amoroso de Intensivão do Amor

Na trama de Intensivão do Amor, Sun-jae e Hae-yi desenvolvem uma grande amizade, apesar das diferenças sociais. Os pais de Sun-jae são advogados de elite, enquanto Hae-yi foi criada de maneira humilde pela mãe.

Assim como em muitas séries teens sul-coreanas, Sun-jae não confessa seus sentimentos para Hae-yi devido ao medo da rejeição.

Porém, tudo muda quando Geon-hu manifesta interesse pela personagem. Por ser muito diferente de Sun-jae, o personagem também não demora a atrair a atenção de Hae-yi.

Eventualmente, Geon-hu pede Hae-yi em namoro. O casal começa a relação após o exame preparatório, e nesse momento, Sun-jae decide confessar seus sentimentos antes que seja tarde demais.

O personagem diz a verdade quando Hae-yi acorda do coma causado pelo assassino da série sul-coreana. Porém, ele também é rejeitado.

Fãs de Intensivão do Amor querem ver Hae-yi com Sun-jae

De acordo com as postagens dos fãs de Intensivão do Amor nas redes sociais, Sun-jae, não Geon-hu, é o par perfeito para Hae-yi na série.

Em uma pesquisa realizada com os fãs de Intensivão do Amor no Twitter, 60% dos votos foram para Sun-jae. Como Geon-hu ficou com 40%, a pesquisa indica que a opinião dos espectadores está relativamente dividida.

Mesmo assim, Sun-jae aparece na dianteira. Para muitos fãs do popular k-drama da Netflix, o personagem seria um “namorado perfeito” para Hae-yi.

Jeon Do-yeon, a intérprete de Nam Heang-seon (a mãe de Hae-yi), por outro lado, escolheu Geon-hu em um papo com a revista sul-coreana Naver.

“O Geon-hu tem aquele charme de bad boy… Acho que o Sun-jae é mais nobre, mas acredito que os bad boys são mais charmosos. Se eu fosse namorar, namoraria um cara desse estilo”, disse a atriz.

Você já pode assistir Intensivão do Amor na Netflix. Os novos episódios da série vão ao ar todos os domingos.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.