Intérprete de Luke Cage comenta boatos sobre revival da série

Mike Colter, que interpreta Luke Cage na série homônima da Marvel, está ciente dos rumores de que o programa possa voltar, mas nega que conversas oficiais a respeito disso estejam acontecendo.

Em entrevista ao The View, Colter foi perguntado sobre seu reencontro com Krysten Ritter, a Jessica Jones, que fez todos acharem que se tratava de algo oficial para Os Defensores, mas disse que se tratou na verdade de apenas uma mera coincidência.

Continua depois da publicidade

Ele conta: “Você sabe que foi engraçado, nós moramos em um bairro muito próximo um do outro. E nós nos encontramos em uma plantação de morangos que ficava a uma hora de distância. Por acaso estávamos no mesmo lugar com nossos filhos. Eu esbarrei com outro ator que eu não conhecia e ele disse ‘Ah, sim, Krysten está aqui!’. E eu achei que eles eram amigos. Então eu mandei uma mensagem para ela e ela apareceu na minha frente e nós saímos, deixando as crianças brincarem.”

Mas quando se trata de um revival de sua série, ele nega que algo esteja acontecendo: “Eu não sei o que está acontecendo com a Marvel. Adorei trabalhar lá e realmente não sei nada além disso. É isso.”

Enquanto isso, as séries da Marvel originalmente lançadas na Netflix chegam dia 29 de junho ao catálogo do Disney+.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.