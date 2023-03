Intérprete de Maggie deixa Grey’s Anatomy após 9 temporadas

Kelly McCreary, a Maggie Pierce de Grey’s Anatomy, vai deixar o elenco da série após 9 temporadas, informou o Deadline. A atriz interpreta a meia-irmã de Meredith Grey (Ellen Pompeo) e chefe de cirurgia cardiotorácica do hospital Grey Sloan desde o final da 10ª temporada.

“Depois de nove temporadas, estou me despedindo de Maggie Pierce e sua família Grey Sloan”, disse McCreary em comunicado. “Interpretar Maggie Pierce tem sido uma das verdadeiras alegrias da minha vida, e saio com profunda gratidão por cada passo desta jornada. Estou empolgada com meu próximo capítulo e o que o futuro me reserva”, acrescentou.

Continua depois da publicidade

O último episódio de McCreary como membro fixo de Grey’s Anatomy vai ao ar em 13 de abril nos EUA, no entanto, a atriz voltará para se despedir dos médicos do Grey Sloan no final da 19ª temporada.

A série já havia perdido outro membro da família de Ellis Grey – Pompeo deixou o elenco fixo do seriado no meio da atual 19ª temporada.

Assim como Pompeo, que também retornará para o final da temporada, a decisão de deixar a série partiu da própria Kelly McCreary, que deseja buscar outras oportunidades de trabalho.

Grey’s Anatomy é exibida no Brasil pelo Star+

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.