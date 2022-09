Invasão Secreta: Atriz detalha sua participação na série

Uma das atrizes de Invasão Secreta, Cobie Smulders, revelou alguns detalhes de sua participação na série.

Produção da Marvel agendada para 2023, o seriado vai trazer Samuel L. Jackson como Nick Fury mais uma vez, e vaI adaptar uma famosa saga dos quadrinhos.

Em recente entrevista, Smulders, que vai interpretar Maria Hill, disse que a personagem terá mais profundidade no seriado do que em outros projetos (via ScreenRant).

“É a maior profundidade que pude mostrar de Maria Hill. Essa é a beleza dessas séries que a Marvel está fazendo, você é capaz de realmente conhecer a história desses personagens”, disse ela.

Ainda segundo um comentário da atriz, o projeto não será uma série convencional de herói como apenas pegar um bandido e salvar o mundo.

“Não é como: ‘Nós temos que pegar os bandidos! Temos que salvar o mundo de novo! É como: ‘Vamos apenas bater um papo e dar uma volta'”, comentou a atriz.

Mais sobre Invasão Secreta

O grande destaque de Invasão Secreta será Samuel L. Jackson, que retorna como Nick Fury, um personagem que ele interpreta desde Homem de Ferro.

“Invasão Secreta é uma série recém-anunciada para o Disney+, estrelada por Samuel L. Jackson como Nick Fury e Ben Mendelsohn como os Skrull Talos – personagens que se conheceram em Capitã Marvel”, diz a sinopse.

“A série de eventos crossover mostra uma facção de Skrulls que mudam de forma que se infiltram na Terra há anos”, finaliza.

O elenco da série ainda conta com Olivia Colman, Emilia Clarke Don Cheadle, Regé-Jean Page e Ben Mendelsohn.

Invasão Secreta, da Marvel, chega ao catálogo do Disney+ apenas em 2023.

Sobre o autor Gabriel Silveira