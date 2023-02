Invasão Secreta e Loki devem ser as únicas séries do MCU em 2023

De acordo com uma reportagem do Hollywood Reporter, Invasão Secreta e Loki (2ª temporada) são as únicas séries do MCU com estreias garantidas em 2023 no Disney+.

As chances de quatro outras séries da Marvel – Echo, Ironheart, Agatha: Coven of Chaos e a segunda temporada de What If…? – serem lançadas este ano são improváveis.

Continua depois da publicidade

Segundo a publicação, essa estratégia, chamada de “recessão de franquia”, está sendo adotada porque a Marvel Studios pretende dedicar mais tempo à pós-produção das séries e desenvolver melhor seus conteúdos, por isso não deve apressar seus lançamentos.

Mais sobre Invasão Secreta

Invasão Secreta e a segunda temporada de Loki são alguns dos maiores destaques do Disney+ em 2023. Recentemente a plataforma de streaming divulgou um trailer mostrando um pouco do que está por vir – veja aqui.

Invasão Secreta vai trazer Samuel L. Jackson como Nick Fury mais uma vez, e vai adaptar uma famosa saga dos quadrinhos. A série mostrará uma facção de Skrulls que mudam de forma que se infiltram na Terra há anos.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.