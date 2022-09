Invasão Secreta: Nick Fury retorna em trailer da série; veja

A série Invasão Secreta, nova aposta da Marvel, teve seu primeiro trailer divulgado, mostrando o retorno de Nick Fury.

Com Samuel L. Jackson reprisando seu papel de anos no estúdio, ele terá a companhia de Ben Mendelsohn como Skrull Talos.

A prévia traz de volta Fury, bem como Skrull Talos. No entanto, a surpresa fica para a aparição do Máquina de Combate, como apontavam os rumores (via ComicBook).

Os personagens estão lidando com uma invasão em massa de skrulls, que se infiltram em cada canto do mundo. Fury terá a ajuda de muitos aliados, incluindo Maria Hill.

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre Invasão Secreta

O grande destaque de Invasão Secreta será Samuel L. Jackson, que retorna como Nick Fury, um personagem que ele interpreta desde Homem de Ferro.

“Invasão Secreta é uma série recém-anunciada para o Disney+, estrelada por Samuel L. Jackson como Nick Fury e Ben Mendelsohn como os Skrull Talos – personagens que se conheceram em Capitã Marvel”, diz a sinopse.

“A série de eventos crossover mostra uma facção de Skrulls que mudam de forma que se infiltram na Terra há anos”, finaliza.

O elenco da série ainda conta com Olivia Colman, Emilia Clarke Don Cheadle, Regé-Jean Page e Ben Mendelsohn.

Invasão Secreta, da Marvel, chega ao catálogo do Disney+ apenas em 2023.

