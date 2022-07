Invasão Secreta: Nova série da Marvel tem atualização decepcionante

A nova série da Marvel, Invasão Secreta, que será estrelada por Samuel L. Jackson no papel de Nick Fury, ganhou uma atualização decepcionante.

Um novo relatório do TVLine informa que a série está longe de estrear. Segundo o site, o Disney+ planeja lançar o novo projeto apenas em 2023.

Invasão Secreta não é a única na lista de séries da Marvel a ter um lançamento para 2023. Outras séries, como Coração de Ferro, Eco, Agatha: House of Harkness e a segunda temporada de Loki, estão no pacote.

Além de Jackson, o elenco ainda conta com Emilia Clarke e Olivia Colman, novatas no MCU. Ben Mendelsohn retorna como Skrull Talos, e Martin Freeman no papel do agente Everett K. Ross.

Não há maiores detalhes sobre a série até o momento.

Nick Fury tem uma inesperada substituta

Segundo o produtor executivo da série Falcão e o Soldado Invernal, Nate Moore, a condessa Valentina Allegra deve substituir Nick Fury após Invasão Secreta.

Interpretada por Julia Louis-Dreyfus, Allegra apareceu em Falcão e o Soldado Invernal, e vai servir como uma nova líder nos filmes da Marvel.

“A Condessa Valentina Allegra de Fontaine é uma personagem que tem uma rica história de publicação, e descobrir quem pode preencher a lacuna de Nick Fury, foi difícil”, revelou Moore.

O produtor confirmou que o estúdio pretende transformar a personagem em um novo Nick Fury, mas Allegra e Fury possuem energias bem diferentes.

“Havia uma energia divertida nela, que imediatamente você percebe que essa pessoa tem um peso, mas não igual ao de Nick Fury. É uma energia completamente diferente”, disse ele.

Louis-Dreyfus ainda fez aparição no filme Viúva Negra, e supõe-se que ela possa estar envolvida em outros projetos.

Invasão Secreta não possui previsão de lançamento no Disney+.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.