Invasão Secreta: Papel de Emilia Clarke no MCU é revelado; veja imagens

Invasão Secreta é uma das maiores apostas da Marvel nas telinhas e, agora, detalhes da trama foram revelados, incluindo o papel de Emilia Clarke no seriado do MCU. As informações vieram acompanhadas de novas fotos.

A Vanity Fair realizou uma cobertura extensa da série da Marvel, revelando que Emilia Clarke, a Daenerys de Game of Thrones, vive a filha do Skrull Talos, G’iah, em Invasão Secreta.

A série é descrita como um thriller de espionagem como na Guerra Fria, que segue Nick Fury enquanto ele descobre uma conspiração para instalar silenciosamente agentes duplos em posições de poder em todo o mundo usando Skrulls.

As novas imagens mostram Nick Fury, a personagem de Emilia Clarke, Maria Hill e mais, confira:

Mais sobre Invasão Secreta

O grande destaque de Invasão Secreta será Samuel L. Jackson, que retorna como Nick Fury, um personagem que ele interpreta desde Homem de Ferro.

“Invasão Secreta é uma série recém-anunciada para o Disney+, estrelada por Samuel L. Jackson como Nick Fury e Ben Mendelsohn como os Skrull Talos – personagens que se conheceram em Capitã Marvel”, diz a sinopse.

“A série de eventos crossover mostra uma facção de Skrulls que mudam de forma que se infiltram na Terra há anos”, finaliza.

O elenco da série ainda conta com Olivia Colman, Emilia Clarke Don Cheadle, Regé-Jean Page e Ben Mendelsohn.

Invasão Secreta, da Marvel, chega ao catálogo do Disney+ em 2023.

