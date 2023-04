Invasão Secreta precisa aprender com o maior erro de Falcão e o Soldado Invernal

Um dos lançamentos mais aguardados do MCU em 2023, Invasão Secreta tem tudo para conquistar os fãs da Marvel no Disney+. Porém, para realmente fazer sucesso, a produção precisa aprender com o maior erro da série Falcão e o Soldado Invernal: a caracterização dos antagonistas.

“Uma facção dos Skrulls – alienígenas com a habilidade de mudar de forma – se infiltra em todos os aspectos da vida na Terra”, diz a sinopse de Invasão Secreta.

Continua depois da publicidade

Liderado por Samuel L. Jackson, o Nick Fury, o elenco de Invasão Secreta conta também com Don Cheadle (Máquina de Combate), Cobie Smulders (Maria Hill) e Ben Mendelsohn (Talos) – além da introdução de Olivia Colman (The Crown), Emilia Clarke (Game of Thrones) e Carmen Ejogo (True Detective) no MCU.

Mostramos abaixo como Invasão Secreta precisa aprender com o erro de Falcão e o Soldado Invernal para se destacar de verdade no Disney+; confira! (via CBR)

Invasão Secreto pode corrigir erro de Falcão e o Soldado Invernal

Na série Falcão e o Soldado Invernal, Karli Morgenthau – junto com seu grupo Apátridas – se estabelece como a principal antagonista da série.

Esse grupo foi introduzido no MCU como parte do esforço da Marvel pela criação de vilões simpáticos. No entanto, a estratégia da Disney acabou falhando devido ao medíocre desenvolvimento do arco de Karli.

Os Apátridas, para quem não se lembra, são ativistas que lutam por um mundo sem fronteiras – o que é um objetivo nobre. Porém, no final das contas, a motivação da organização é borrada pelas atitudes de Karli e dos outros personagens.

Em Invasão Secreta, o MCU pode corrigir esses erros e finalmente encontrar um vilão simpático na forma de Gravik.

Ao que tudo indica (pelo menos de acordo com os primeiros trailers), os Skrulls serão caracterizados em Invasão Secreta de maneira bastante semelhante aos Apátridas em Falcão e o Soldado Invernal.

Ou seja: os personagens devem ser introduzidos como figuras de motivações justas, que por um motivo ou outro, acabam entrando no caminho dos heróis.

Em Capitã Marvel, é importante lembrar, o principal objetivo dos Skrulls é encontrar um novo lar. Nick Fury falha em oferecer ao povo alienígena uma nova base, ao mesmo tempo em que os Skrulls trabalham para ele em missões secretas.

Nesse sentido, durante todos esses anos, os Skrulls trabalharam sem pagamento, o que dá a eles todos os motivos para se voltarem contra o personagem de Samuel L. Jackson.

Gravik, um membro dos Skrulls, será o principal antagonista de Invasão Secreta. O personagem é interpretado por Kingsley Ben-Adir, do filme Barbie.

Dada a sinopse da história, por outro lado, o personagem não será um vilão propriamente dito, mas sim uma figura simpática que apenas tem motivações e objetivos diferentes dos que são adotados pelos heróis.

Com isso, Invasão Secreta pode consertar um dos maiores erros de Falcão e o Soldado Invernal. Em vez de apenas “dizer” que a motivação dos Skrulls é justificada, a série pode “mostrar” como a perspectiva dos alienígenas faz sentido, oferecendo assim uma temática bem mais complexa e tridimensional à produção do MCU.

Invasão Secreta estreia em 21 de junho no Disney+.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.