Invasão Secreta tem boa notícia para dar aos fãs

A série Invasão Secreta, uma nova produção da Marvel Studios, tem uma boa notícia para dar aos fãs.

Estrelada por Samuel L. Jackson, que retorna ao papel de Nick Fury, a série é uma das principais estreias do Disney+ em 2023.

O ator divulgou uma nova foto dos bastidores em seu Instagram, revelando que as refilmagens foram totalmente finalizadas (via ScreenRant).

Na foto, ele aparece de óculos, e com uma camisa com a estampa de Nick Fury, um dos personagens mais importantes do MCU.

Veja a foto, abaixo.

Papel de Emilia Clarke na Marvel

Segundo o insider Daniel RPK, a atriz de Game of Thrones interpretará G’iah, uma Skrull. A personagem deve ser importante para o enredo de Invasão Secreta.

Para alguns fãs, pode ser um pouco decepcionante que Emilia Clarke esteja interpretando uma personagem que não é icônica dentro do Universo Marvel.

No entanto, realmente nunca existiu a perspectiva de que ela vivesse uma personagem mais popular. Agora, resta aguardar a confirmação oficial do Marvel Studios.

Invasão Secreta, da Marvel, chega no Disney+ em 2023.

