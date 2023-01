Invencível: Astro de The Walking Dead indica participação na 2ª temporada

Invencível ainda não estreou sua segunda temporada, no entanto, um dos astros de The Walking Dead indicou sua participação no segundo ano da série.

Jeffrey Dean Morgan, que interpreta o Negan no universo também criado por Robert Kirkman, sugeriu que poderia aparecer na série animada do Prime Video.

Em uma publicação no Instagram, o ator leu dois volumes dos quadrinhos de Invencível, e postou uma foto junto deles, agradecendo a Kirkman (via ScreenRant).

“Fazendo uma pequena leitura. Obrigado a Robert Kirkman”, escreveu o astro.

Veja a publicação, abaixo.

Mais sobre Invencível

Dos quadrinhos de Robert Kirkman, criador de The Walking Dead, Invencível vê um jovem super-herói, filho do intitulado protetor da Terra, Omni-Man.

“O pai de Mark Grayson é o super-herói mais poderoso do planeta, Omni-Man. Assim, como ele, o jovem desperta seus poderes e, junto a uma série de outros campeões, tenta honrar o legado de seu pai. Mas Omni-Man esconde um segredo sinistro”, diz a sinopse.

O elenco de voz conta com a estrela Mark Hammil, de Star Wars, e J. K. Simmons, da Marvel. Steven Yeun vive Mark Grayson, o protagonista. Sandra Oh, Zazie Beetz, Seth Rogen, Gillian Jacobs também emprestam suas vozes.

A segunda temporada não possui data de lançamento, bem como o terceiro ano da série.

Invencível está disponível no Prime Video.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.