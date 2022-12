Invencível: Revelado quando 2ª temporada chegará ao Prime Video

A segunda temporada da série animada de sucesso do Prime Video, Invencível (Invincible), ganhou previsão de estreia na plataforma de streaming.

Durante uma entrevista com o Collider, Vernon Sanders – o chefe de televisão da Amazon Studios – disse que Invencível retornará com novos episódios no próximo ano.

Uma data de estreia exata não foi fornecida, infelizmente. A série estreou em 26 de março de 2021, pode ser que o Prime Video mantenha essa janela de estreia.

No entanto, nada foi divulgado sobre o assunto, portanto, neste momento, não há como prever quando os novos capítulos estrearão.

Mais sobre Invencível

Dos quadrinhos de Robert Kirkman, criador de The Walking Dead, Invencível vê um jovem super-herói, filho do intitulado protetor da Terra, Omni-Man.

“O pai de Mark Grayson é o super-herói mais poderoso do planeta, Omni-Man. Assim, como ele, o jovem desperta seus poderes e, junto a uma série de outros campeões, tenta honrar o legado de seu pai. Mas Omni-Man esconde um segredo sinistro”, diz a sinopse.

O elenco de voz conta com a estrela Mark Hammil, de Star Wars, e J. K. Simmons, da Marvel. Steven Yeun vive Mark Grayson, o protagonista. Sandra Oh, Zazie Beetz, Seth Rogen, Gillian Jacobs também emprestam suas vozes.

A segunda temporada não possui data de lançamento, bem como o terceiro ano da série.

Invencível está disponível no Prime Video.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.