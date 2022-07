Iron Chef Brasil: Novo reality culinário da Netflix ganha trailer

A Netflix lançou o trailer de Iron Chef Brasil, versão brasileira do popular reality Iron Chef: Em Busca de uma Lenda.

“O Lendário Formato Iron Chef renasce com uma nova abordagem, bem brasileira, para combates culinários no Brasil”, começa a descrição da série.

“Talentos culinários em ascensão duelam contra os melhores chefs do Brasil nesta competição apresentada por Fernanda Souza e Andressa Cabral”, continua a descrição.

A primeira temporada de Iron Chef Brasil estreia em 10 de agosto de 2022. Confira, abaixo, o trailer do reality.

Iron Chef: Em Busca de Uma Lenda já está na Netflix

Nos últimos anos, as competições culinárias conquistaram o coração do público brasileiro. Programas como Masterchef e Mestre do Sabor fazem muito sucesso na TV aberta.

Para agradar esse público, a Netflix investiu na produção do reality show Iron Chef: Em Busca de Uma Lenda.

“Iron Chef está de volta! Nesta competição de culinária de alto nível, estrelas gastronômicas se enfrentam para chegar à final e conquistar o título de Lenda de Ferro”, afirma a sinopse oficial de Iron Chef na Netflix.

No programa, chefs de cozinha desafiam lendas da culinária em uma competição eletrizante. Na primeira fase, todos os pratos contam com um “ingrediente secreto”, que deve ser incorporado à receita final.

Quem ultrapassa essa fase ganha a possibilidade de enfrentar os 5 Chefs de Ferro em uma rodada final. O vencedor da competição, dessa forma, se torna uma “Lenda de Ferro”.

Assim como o Iron Chef original, o novo reality da Netflix tem o especialista Alton Brown como apresentador.

Iron Chef: Em Busca de Uma Lenda já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

