Jansen Panettiere, de The Walking Dead, morre aos 28 anos

Jansen Panettiere, irmão da atriz Hayden Panettiere (Pânico 4, Heroes) e ator de séries como The Walking Dead e Todo Mundo Odeia o Chris, morreu aos 28 anos.

Kasey Kitchen, representante de Hayden, confirmou sua morte ao The Hollywood Reporter. A causa da morte é desconhecida e nenhum outro detalhe foi divulgado.

Uma fonte disse ao ET que “Hayden está absolutamente com o coração partido. Ela amava seu irmão incondicionalmente e os dois compartilhavam um vínculo especial”.

A fonte acrescenta que Jansen lutou com problemas de saúde mental no passado e foi sincero com sua família sobre os problemas.

“Jansen sofria de problemas de saúde mental e a arte era sua terapia e fuga”, diz a fonte. “No passado, Jansen era aberto à família e amigos sobre suas lutas. Hayden sempre esteve lá para ele e constantemente tentava ajudar Jansen quando podia”.

Nascido em 25 de setembro de 1994, em Palisades, Nova York, o ator entrou em Hollywood no início dos anos 2000, com aparições em programas populares nos EUA como Even Stevens, Hope & Faith, Blue’s Clues e Third Watch.

Em 2005, ele e sua irmã trabalharam juntos no filme Tiger Cruise, do Disney Channel. Em 2015, os dois voltaram a dividir as telas em The Forger.

Jansen também participou de filmes como The Perfect Game, 8, Summer Forever, The Martial Arts Kid, Del Playa, How High 2 and Love e Love Not.

O ator deixou projetos inéditos, como American Game e Horse.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.