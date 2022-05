Jared Padalecki quase perdeu papel de Sam em Supernatural

Em entrevista recente ao podcast Inside of You, de Michael Rosenbaum, Jared Padalecki lembra que quase perdeu o papel de Sam em Supernatural por não ter conseguido impressionar o criador Eric Kripke durante sua primeira audição.

“Então, isso é muito engraçado. Então, eu tenho certeza que você se lembra desses dias, mas para aqueles que estão ouvindo, no início dos anos 2000, se você estava fazendo um teste, se você se parecia com Michael Rosenbaum ou Jared Padalecki quando estava fazendo um teste, eles queria que você ficasse pensativo, tipo ‘Ugh, estou pensativo, estou pensativo, ugh, eu sou James Dean’, porque isso é o que funcionou no dia em que você estava fazendo o teste”, começa

“E a crítica ou resposta vinha ao meu empresário, de quem falei anteriormente, e foi tipo, ‘Bem, Kripke está procurando por um intelecto, tipo David Duchovny’, o que era uma forma indireta de dizer, ‘Bem, nós achamos que Jared é estúpido. Então, meu gerente teve que ligar e dizer: ‘Ei, escute, ele errou uma pergunta de matemática em seu SAT, ele é um estudioso de mérito nacional, ele é um campeão de debate. Como se ele fosse…’ [Ele disse] ‘Ok, dê a ele essa nota e deixe-o voltar.'”

Dessa forma, Jared Padalecki teve uma nova chance e conseguiu seu icônico papel como Sam Winchster em Supernatural.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.