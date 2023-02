Jenna Ortega chorou “histericamente” durante filmagens de Wandinha

Jenna Ortega, a Wandinha na série da Netflix, precisou aprender esgrima, canoagem, ter aulas de violoncelo e falar alemão para a série. Durante sua participação em um evento apresentado pela Netflix, a atriz falou sobre quão rigoroso foi seu cronograma de filmagens.

“Era para eu aparecer duas horas mais cedo, fazer uma jornada de 12 a 14 horas, depois ir para casa e entrar em uma reunião no Zoom, para ter alguma aula”, disse Ortega (via Variety). “Quando cheguei no meu apartamento, meu professor de violoncelo já estava me esperando. Isso ocorria constantemente, e se desse para fazer isso nos fins de semana, caso não estivéssemos filmando um sexto dia naquela semana, era como: ‘Tudo bem, bem, então, vamos ter suas lições nesse dia’”, acrescentou.

Em certo dia difícil de lidar, ela teve que trocar de professor quando se mudou para a Romênia para gravações de Wandinha e precisava fazer com precisão uma cena em que toca violoncelo. Neste dia, ela desabou:

“Não dormi nada. Eu arranquei meu cabelo”, revelou Ortega. “Fiz tantas ligações no FaceTime onde meu pai respondia a mim chorando histericamente”.

Jenna Ortega pressionou a si mesma para não decepcionar os violoncelistas que iriam assistir a série, mesmo com Tim Burton, diretor e produtor executivo de Wandinha, ter garantido a ela: “Ah, não se preocupe, você vai se sair muito bem. Vai ficar ótimo”, disse a atriz.

“Eu não sabia onde deveria colocar as mãos e então tive de tocar música para dois violoncelos com apenas um, o que foi ridículo”, finalizou.

Wandinha se tornou um fenômeno global

A série se tornou um fenômeno global desde que estreou, trazendo novamente a Família Addams para o live-action.

Em sua primeira semana, Wandinha conseguiu atingir um total de 341,23 milhões de horas visualizadas, superando Stranger Things.

A primeira temporada de Wandinha também se tornou recentemente a segunda série em inglês mais vista da história da Netflix, superando Dahmer: Um Canibal Americano.

Não há informações sobre como pode ser a história da segunda temporada de Wandinha, que já foi anunciada.

A 1ª temporada de Wandinha está disponível na Netflix.

Diego Almeida