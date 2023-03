Jenna Ortega diz que recusou papel de Wandinha “algumas vezes”

Jenna Ortega não disse sim imediatamente para a série Wandinha. Em entrevista ao Times of London, a atriz revelou que recusou o papel da protagonista algumas vezes por receio de ver sua carreira no cinema interrompida.

“Recebi [o convite] por e-mail, passei a oferta”, disse ela. “Eu fiz tanta TV na minha vida. Tudo o que sempre quis fazer foi fazer filmes. Quando comecei a atuar, não digo que ninguém acreditava em mim, mas, ao mesmo tempo, ninguém acreditava em mim. Você tem que se provar. Foi apenas nos últimos três ou quatro anos que pude começar a trabalhar no cinema. Eu estava com medo de que, ao fechar contrato para outra série de TV, isso pudesse me impedir de fazer outros trabalhos que eu realmente queria e me importava”.

Ortega contou que eventualmente aceitou o papel de Wandinha só por causa do diretor Tim Burton, que produz a série:

“A única razão pela qual voltei atrás é porque Tim é uma lenda, e por acaso nos demos muito bem. Mas mesmo assim eu disse algumas vezes [para a Netflix]: ‘Ah, não – acho que estou de boa’”, afirmou.

A atriz ainda relembra que não achava que a série faria tanto sucesso:

“Lembro que o elenco e eu costumávamos conversar sobre isso na Romênia, nós pensávamos: ‘Ei, o que você acha que vai acontecer com a série?’”, disse Ortega. “Foi isso, foi o máximo que conseguimos conversar sobre o assunto. Então, pensei que não seria muito assistida. Que seria uma pequena joia que alguém poderia encontrar”, finalizou.

Após estrear em Wandinha, Jenna Ortega se tornou uma estrela internacional, recebendo indicações de Melhor Atriz ao Globo de Ouro, SAG Awars, e assinando contrato para múltiplos filmes – o último dela, Pânico 6, inclusive, está em cartaz nos cinemas.

Wandinha se tornou um fenômeno global

A série se tornou um fenômeno global desde que estreou, trazendo novamente a Família Addams para o live-action.

Em sua primeira semana, Wandinha conseguiu atingir um total de 341,23 milhões de horas visualizadas, superando Stranger Things. O seriado também conseguiu se consagrar como a maior estreia de 2022, batendo A Casa do Dragão.

A primeira temporada de Wandinha também se tornou a segunda série em inglês mais vista da história da Netflix, superando Dahmer: Um Canibal Americano.

Não há informações sobre como pode ser a história da segunda temporada de Wandinha, que já foi anunciada.

A 1ª temporada de Wandinha está disponível na Netflix.

Sobre o autor Diego Almeida