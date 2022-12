Jenna Ortega pega COVID e é cancelada por causa de Wandinha

Wandinha provou ser um grande sucesso na Netflix e fez Jenna Ortega se tornar extremamente popular. A atriz, no entanto, está sendo cancelada após ter feito uma polêmica declaração.

“Inteligente, sarcástica e apática, Wandinha Addams pode estar meio morta por dentro, mas na Escola Nunca Mais ela vai fazer amigos, inimigos e investigar assassinatos”, afirma a sinopse oficial de Wandinha na Netflix.

Continua depois da publicidade

Liderado por Jenna Ortega (X), o elenco de Wandinha conta com Catherine Zeta Jones (A Lenda de Zorror), Luis Guzmán (Narcos), Gwendoline Christie (Game of Thrones) e Riki Lindhome (Entre Facas e Segredos).

Revelamos abaixo o que está fazendo Jenna Ortega ser cancelada por causa de Wandinha; na Netflix.

Jenna Ortega é a protagonista de Wandinha.

Wandinha e Jenna Ortega geram revolta

A série da Netflix recebeu críticas dos fãs depois que Jenna Ortega revelou que teve Covid enquanto filmava sua cena de dança.

No quarto episódio Wandinha Addams de Ortega convida seu interesse amoroso, Xavier (Percy Hynes White), para o Rave’N Dance de sua escola.

Enquanto o single de 1981 do The Cramp, “Goo Goo Muck”, toca durante o evento da noite, Wandinha faz uma dança bastante inusitada.

Falando ao NME sobre a cena – que desde então se tornou viral – Ortega revelou que ela tinha de fato “coreografado isso sozinha”.

“Eu não sou uma dançarina e tenho certeza que isso é óbvio,” ela acrescentou, explicando: “Eu recebi a música cerca de uma semana antes e fiz o que pude… é uma loucura porque foi meu primeiro dia com Covid, então foi horrível filmar”.

Ortega lembrou ter “dores no corpo” e dor de garganta, enquanto “eles me davam remédios entre as tomadas porque estávamos esperando os resultados positivos”.

A produtora de Wandinha, a MGM, disse à publicação que “os rígidos protocolos da Covid foram seguidos e, assim que o teste positivo foi confirmado, a produção removeu Jenna do set”.

No entanto, muitos fãs ainda expressaram desaprovação pela atriz ter filmado a cena com Covid, com um alegando que foi “perigoso, antiético e extremamente egoísta”, “tanto da parte dela quanto da parte dos diretores e produtores” (via Independent).

“Não há absolutamente nenhuma maneira positiva de interpretar uma atriz conscientemente expondo centenas de membros do elenco e da equipe ao Covid”, eles tuitaram.

“Isso é uma coisa ruim, certo?” um segundo questionou. “Todos concordamos que este não é um momento de ‘perseverar nas dificuldades’, é um momento de ‘por que diabos ela não foi mandada para casa, ela pode ficar terrivelmente doente ou infectar os outros’”.

Wandinha está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.