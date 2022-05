Jennifer Aniston compara fim de Friends a um divórcio

Jennifer Aniston, que se tornou mundialmente famosa após dar vida a Rachel Green na série Friends ao longo de uma década, disse que encarar o fim da série foi como lidar com um divórcio.

A conversa veio durante o último episódio do talk show de Ellen DeGeneres, que se despede do programa após 19 temporadas. A apresentadora pediu conselhos a Jennifer Aniston sobre como lidar com essa situação, dada a experiência semelhante que ela teve com Friends.

A atriz respondeu: “Bem, eu me divorciei e fiz terapia. Então eu fiz um filme chamado The Breakup (Separados pelo Casamento). Eu meio que me inclinei para o final. Eu fiquei tipo, ‘Quer saber, pessoal? Vamos fazer disso um capítulo completamente novo. Vamos terminar tudo e começar de novo’. Funcionou muito bem.”

Confira o vídeo abaixo:

Aniston foi a primeira convidada do The Ellen DeGeneres Show e, ao participar de seu último episódio, ajudou a apresentadora a encerrar esse ciclo da televisão americana.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.