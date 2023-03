Jennifer Aniston descarta nova reunião do elenco de Friends

Jennifer Aniston acredita que o elenco de Friends não voltará a se reunir de novo nas telas.

Em 2021, foi ao ar pelo HBO Max um especial que uniu Aniston com seus colegas de elenco Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer para celebrar o legado da série.

Durante sua participação no The Jonathan Ross Show (via Daily Mail), a atriz foi questionada sobre a possibilidade de um revival da série, mas ela disse que o especial de 2021 foi a derradeira reunião do elenco.

“Eu acho que não. Acho que foi aquilo, acho que foi a última vez. Mas nunca se sabe… Todo mundo mantém contato. Nós nunca vamos nos separar. Família para sempre!”, afirmou.

Em 2021, Jennifer Aniston chegou a declarar em entrevista que o especial de Friends foi emocionalmente mais difícil do que ela esperava.

“Acho que realmente foi mais difícil que esperávamos. Porque, em sua mente, você pensa: ‘Oh, isso vai ser muito divertido viajar no tempo’. Acontece que, é meio difícil fazer essa viagem. Porque você está voltando a um tempo e tudo foi colocado exatamente como era”, disse a atriz.

“Até as pequenas coisas nas prateleiras e pequenas coisas que estavam em um espaço de armazenamento durante todo esse tempo”, continuou. “De repente, aqui está você. E, você sabe, 16 anos se passaram, muita coisa aconteceu para cada um de nós”, finalizou.

Friends está disponível pela HBO Max.

O próximo trabalho de Jennifer Aniston é o filme Mistério em Paris, a sequência de Mistério no Mediterrâneo, que estreia em 31 de março na Netflix.

