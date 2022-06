Jensen Ackles quer colega de Supernatural em The Boys

Em entrevista com a Variety, o ator Jensen Ackles comentou que adoraria que o seu colega de Supernatural, Jared Padalecki, também aparecesse em The Boys.

No entanto, ele observou que o ator pode estar muito ocupado no momento, dado o seu compromisso com o seriado Walker.

“Acho que Jared anda muito ocupado estrelando a sua nova série e produzindo a série derivada. Ele certamente está trabalhando bastante.”

Vale lembrar que The Boys é do mesmo criador de Supernatural, Eric Kripke. Na terceira temporada, Jensen Ackles assume o papel de Soldier Boy, um novo personagem da série.

The Boys está disponível no Amazon Prime Video.

