Jesse Spencer, o Matt, vai voltar a Chicago Fire

Uma das séries procedurais mais populares da atualidade, Chicago Fire se destaca por seus personagens carismáticos e bem construídos. Interpretado por Jesse Spencer, Matt Casey, um dos bombeiros mais queridos da série, deixou a produção na 10ª temporada – e para a surpresa dos fãs, retorna em uma participação especial no 11º ano.

“Integrantes do Corpo de Bombeiros de Chicago se culpam pela morte de um companheiro. Apesar das tensões nas horas difíceis, deixam as diferenças de lado para salvar vidas”, afirma a sinopse oficial de Chicago Fire.

O elenco principal de Chicago Fire é formado por atores como Jesse Spencer (House), Taylor Kinney (Chicago Med), Monica Raymund (The Good Wife), Lauren German (Lucifer) e Charlie Barnett (Boneca Russa).

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre o retorno de Jesse Spencer na trama de Chicago Fire; confira!

Matt Casey retorna na 11ª temporada de Chicago Fire

Na temporada atual de Chicago Fire, os fãs da série foram pegos de surpresa pela inesperada despedida de Taylor Kinney, o Severide.

Aparentemente, nem mesmo o próprio ator sabia que os dias de seu personagem estavam contados. No 10º ano, Chicago Fire também perdeu outra figura importante: Matt Casey, o bombeiro interpretado por Jesse Spencer.

Felizmente, o personagem retorna em uma participação especial na 11ª temporada da série. O episódio que traz a volta de Matt Casey vai ao ar em breve.

De acordo com a revista Variety, Jesse Spencer voltará à pele de Matt Casey, um dos personagens mais queridos de Chicago Fire, no 18º episódio da 11ª temporada.

Atualmente, vale lembrar, Chicago Fire está em hiato. A série retorna ainda neste mês, com a exibição do 16º episódio do 11º ano. Ou seja: os fãs não terão que esperar muito tempo para conferir o retorno de Matt Casey na série de bombeiros.

Os detalhes sobre a volta do personagem e a trama que levará ao seu retorno em Chicago Fire, pelo menos até o momento, não foram divulgados.

Também não sabemos se o retorno de Jesse Spencer em Chicago Fire será apenas uma participação especial, ou se o personagem voltará ao elenco recorrente da produção americana.

O retorno de Casey, definitivamente, agradará muitos fãs que sentem a falta do personagem. Além disso, a volta do bombeiro ajudará a diminuir o impacto da abrupta despedida de Taylor Kinney.

Assim como Severide, Casey é um dos personagens centrais de Chicago Fire. Desde a 1ª temporada da série, os fãs criam uma grande conexão emocional com o bombeiro.

No Brasil, Chicago Fire é exibida pela Universal TV e está disponível no Globoplay.

