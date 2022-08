Jessica Jones vai aparecer em Mulher-Hulk? Diretora responde

O mistério envolvendo o retorno de Jessica Jones ao MCU continua, e a diretora de Mulher-Hulk respondeu se ela vai aparecer na série.

Jessica Gao abordou os rumores da volta da personagem, que estão cada vez mais fortes após a confirmação do Demolidor ter sua própria série.

Em recente entrevista, Gao comentou que gostaria de ver a personagem de Krysten Ritter na série, embora pareça improvável (via The Direct).

“Eu acho que a pessoa que se encaixa mais organicamente no mundo está na série. Eu realmente acho que Jessica Jones seria uma boa adição”, disse ela.

Não está claro se Jessica Jones pode retornar em algum projeto na Marvel, mas dado o crescimento dos vigilantes, ela pode aparecer em breve.

Série pode mudar o Demolidor para sempre

A roteirista e criadora da série, Jessica Gao, revelou que a presença do Demônio de Hell’s Kitchen não será tão sombria quanto na série da Netflix.

Em entrevista ao The Direct, Gao abordou sobre como a equipe lidou com o personagem de Charlie Cox para sua aparição com outros heróis do MCU.

“O que foi tão divertido em trazer ele [Charlie Cox] e o Demolidor para o nosso mundo é que as pessoas já viram um Demolidor que é muito dramático, um pouco pesado, muito sombrio, taciturno”, disse ela.

“Nós trazemos os personagens para o nosso mundo e eles jogam no tom de Mulher-Hulk. Eles [a Marvel] têm que explorar um lado mais leve desse personagem”, comentou Gao.

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis chega ao Disney+ em 18 de agosto.

