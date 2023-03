Joe não está a salvo: Criadora de You indica o que está por vir na 5ª temporada

Joe está deixando um rastro enorme em Você (You), e parece que isso voltará para assombrá-lo na futura quinta temporada, que pode ser a última da série da Netflix.

A questão de quem poderia derrubar Joe Goldberg na quinta temporada de You foi abordada pela showrunner Sera Gamble. Com sua segunda metade agora em streaming na Netflix, a 4ª temporada de You alterou o curso da série de uma maneira importante.

Embora não esteja claro o quanto Kate (Charlotte Ritchie) realmente sabe sobre o passado de Joe (Penn Badgley), ela tem os recursos e a equipe de relações públicas para ajudar a limpar sua imagem.

Mas em novos comentários compartilhados com o TVLine, Gamble revela que Joe ainda não está a salvo.

“Mantivemos um controle escrupuloso de todos que sabem alguma coisa sobre Joe não estar morto. Os que estão mortos ainda podem aparecer em sonhos e alucinações. Há algumas pessoas muito inteligentes que estão vivas. Alguns deles estão na prisão, e alguns deles estão basicamente em proteção a testemunhas, mas não há razão para acreditar que ele esteja seguro.”

