Joel e Ellie aparecem em nova imagem da série de The Last of Us; veja

Foi divulgada uma nova imagem da série de The Last of Us, que terá lançamento pela HBO, o mesmo canal de sucessos como Game of Thrones e Westworld.

A imagem apresenta Pedro Pascal como Joel e Bella Ramsey como Ellie. A série é uma adaptação dos aclamados jogos de The Last of Us.

Confira abaixo a nova imagem da série de The Last of Us, da HBO.

Stoked to share this preview of @PedroPascal1 and @BellaRamsey as the live action Joel and Ellie 📺



It's been an honor to collaborate with @clmazin on #TheLastofUs coming soon to @HBO @hbomax . @PlayStation pic.twitter.com/rkfWIELNt3 — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) June 9, 2022

Diretor de The Last of Us revela quando série lança no HBO Max

The Last of Us segue em produção na HBO e parece que não teremos de esperar muito mais para ver a série baseada nos games de PlayStation.

O diretor Kantemir Balagov, responsável pelo episódio piloto do seriado, disse que a adaptação será lançada no começo de 2023.

Conforme o ComicBook (tendo em vista que a entrevista original está em russo), Balagov também revelou que os games nos quais a série é baseada “têm um espaço especial no coração” dele.

A alegação de que a série de The Last Of Us chegará no começo de 2023 se encaixa com o que temos visto do seriado como um todo.

Embora nenhum trailer tenha sido lançado, há diversas imagens dos bastidores da gravação. Caso as filmagens sejam encerradas até julho ou começo de agosto, há bastante tempo para a pós-produção, assegurando o lançamento no começo de 2023.

Dito isso, ainda não há data específica de estreia para The Last of Us no HBO Max.

