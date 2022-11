Jogou na Copa? Astro de A Casa do Dragão era jogador de futebol

A série A Casa do Dragão, sucesso da HBO Max, terá uma segunda temporada, com o retorno de alguns dos atores do primeiro ano. Porém, o seriado deve demorar para retornar, por conta da longa produção.

No entanto, o que muitos fãs não sabem é que um dos astros do prelúdio de Game of Thrones era um jogador de futebol antes de virar ator.

“Os apoiadores de Aegon Targaryen entram em conflito com os adeptos de sua meia-irmã, Rhaenyra, pelo trono de Viserys I, seu falecido pai, iniciando uma guerra civil cerca de 200 anos antes dos eventos retratados em Game of Thrones”, diz a sinopse.

A série é estrelada por Matt Smith, conhecido por The Crown e Morbius, Emma D’Arcy, de Truth Seekers, e Olivia Cooke, de Motel Bates. Paddy Considine, Emily Carey e Milly Alcock completam o elenco.

Matt Smith deixou a carreira por conta de lesão

O astro que atualmente tem 40 anos, nasceu na cidade de Northampton, na Inglaterra, e jogou no time de juniores do Northampton Town.

Durante sua juventude, Smith sonhava em se tornar um jogador de futebol profissional, e passou por outros dois clubes, Nottingham Forest e Leicester City.

Porém, enquanto atuava pelo Leicester City, Smith teve uma grave lesão nas costas, com o time dispensando o ex-atleta ainda quando ele tinha 16 anos.

Essa grave lesão era uma doença degenerativa chamada espondilose, que afeta os discos da coluna vertebral, o que o obrigou a deixar a carreira.

Durante uma entrevista em 2018 para a Desert Island Discs da Radio 4, o ator disse ter ficado insatisfeito e que foi difícil dizer que foi dispensado do clube (via Independent).

“Foi muito difícil para mim dizer às pessoas que fui dispensado porque a parte vaidosa de mim era tipo, eu sou isso e sou o jogador de futebol, sabe, e na escola eu era o jogador de futebol e de repente eu era não é isso”, disse ele.

Posteriormente, em 2003, o professor de teatro de Smith, Terry Hardingham, o incentivou para ser um ator, e Smith seguiu o conselho.

Em 2006, o astro estrelou o telefilme The Ruby in the Smoke e The Shadow in the North, e depois ingressou para as séries.

Em 2010, ele foi escalado em Doctor Who, e ficou muito conhecido no papel. Posteriormente, ele viveu o príncipe Philip nas duas primeiras temporadas de The Crown, até ser escalado para A Casa do Dragão.

A Casa do Dragão tem sua primeira temporada completa no HBO Max.

