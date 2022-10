John Stewart nas telinas: Fãs estão empolgados com série do Lanterna Verde

A HBO Max anunciou que está desenvolvendo uma série do Lanterna Verde focada em John Stewart, favorito dos fãs pela clássica animação da Liga da Justiça dos anos 2000. Os fãs estão muito empolgados com a estreia do herói em uma produção live-action.

A série do Lanterna Verde na HBO Max está sendo trabalhada desde 2019, mas sofreu um grande baque recentemente, com a informação de que o serviço de streaming vai reformular o projeto do início.

Não apenas o showrunner Seth Grahame-Smith deixou a série, como a HBO Max não pretende mais focar em Alan Scott, Guy Gardner, Simon Baz, Jessica Cruz, Bree Jarta, Kilowog e Sinestro, que eram o que notícias anteriores indicavam.

Agora a série vai ser sobre John Stewart, um dos membros mais famosos da Tropa dos Lanternas Verdes. Greg Berlanti continuará na produção executiva, mas a HBO Max está correndo atrás de um novo nome para chefiar o projeto que deve ir para a produção o mais rápido possível.

Ainda não está claro se o filme da Tropa dos Lanternas Verdes vai seguir em frente, ou será abandonado para manter o foco apenas na série de John Stewart.

Após a HBO Max fazer as novas confirmações sobre o futuro do Lanterna Verde, os fãs do personagem já reagiram às mudanças. Muitos estão empolgados por finalmente ver Stewart protagonizando um projeto live-action. Veja as reações:

Sobre a mudança ter vindo junto com a saída do chefe da DC Films, Walter Hamada, um fã disse: “Walter Hamada literalmente disse não para o Superman, o personagem mais amado da DC, e não só isso, mas também rejeitou ter Jogn Stewart na série do Lanterna Verde… Graças a deus esse cara está fora da DC.”

Outro fã comentou a notícia: “Então, a nova série Lanterna Verde da HBO Max será focada em John Stewart. Eu espero que ele tenha uma imaginação digna de Mosaic, se aprofundando no pensador intelectual e cheio de nuances que ele é. Eu odeio quando quando fazem ele super militar e em linha reta, que até seus construtos são sem imaginação.”

Um fã animado disse: “Mudando o foco para o meu personagem favorito da DC?? Eu VENCI!!!!!! Live-action do Lanterna Verde John Stewart está vindo!!”

“Finalmente. Eu tenho dito isso por anos, deveria ser John Stewart. Ele é o Lanterna verde mais interessante.” Disse outro usuário do Twitter.

“Nós finalmente vamos ter uma BOA série do Lanterna Verde!! UM BOM LANTERNA VERDE LIVE-ACTION, E É JOHN STEWART. EU NÃO CONSIGO ME CONTER!” Comemorou outro fã.

Outro usuário disse: “Isso são boas notícias. Eu amo Hal Jordan, mas John Stewart é um Lanterna Verde infinitamente mais interessante.”

