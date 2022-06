Johnny Depp vence caso de difamação contra Amber Heard

Após várias semanas em julgamento, chegou ao fim o caso entre Johnny Depp e Amber Heard no júri, que votou a favor de Depp,

Johnny Depp e Amber Heard se conheceram nos sets de Diário de um Jornalista Bêbado e se casaram em 2015, mas um ano mais tarde Heard pediu o divórcio e acusou Depp de abuso doméstico.

Em 2018, Amber Heard escreveu um editorial para o The Washington Post no qual detalhava sua suposta experiência de abuso doméstico e, embora nunca tenha mencionado o nome de Johnny Depp no texto, o ator afirma que as acusações prejudicaram gravemente sua carreira e reputação.

Em resposta, ele entrou com uma ação exigindo US$ 50 milhões de Heard, acusada de difamação. Desde 11 de abril o julgamento por difamação estava em andamento e revelou vários detalhes do relacionamento do ex-casal e, agora, o júri chegou a um veredicto.

Segundo o Screen Rant, Johnny Depp ganhou seu processo de difamação contra Heard, e a atriz precisará pagar US$ 15 milhões a ele.

Segundo o mesmo site, Heard também ganhou uma das difamações, levando US$ 2 milhões.

