Jon Bernthal retorna como Justiceiro em Demolidor do Disney+

Em um momento raro de alegria unânime por parte dos fãs, o retorno de Jon Bernthal foi confirmado como o Justiceiro na série do Demolidor do Disney+. A série, intitulada Daredevil: Born Again, também conta com retorno de Charlie Cox e Vincent D’Onofrio.

Bernthal interpretou pela primeira vez o pai de luto, que se tornou vigilante, na versão da Netflix de Demolidor, estreando como o personagem durante a segunda temporada de 2016.

Continua depois da publicidade

Ele passou a encabeçar sua própria série para a Netflix, interpretando o personagem titular por duas temporadas de O Justiceiro, que durou de 2017 a 2019.

A informação da volta de Bernthal ao papel é do THR, que não trouxe mais detalhes sobre sua participação na série.

O retorno do Homem sem Medo

Intitulada de Daredevil: Born Again, o reboot do Demolidor contará com 18 episódios e vai fazer parte da Fase 5 da Marvel, que começa com o filme Homem-Formiga 3. Por enquanto, não há detalhes sobre a trama.

Charlie Cox vai retornar como Matt Murdock, o Demolidor, enquanto Vincent D’Onofrio será o Rei do Crime, seu principal adversário.

A nova série do Demolidor terá os roteiristas Jill Blankenship e Grainne Godfree, ambos da série Arrow.

Blankenship trabalhou na série Naomi, enquanto Godfree já escreveu episódios de outras séries do Arrowverso, como The Flash e Legends of Tomorrow.

Daredevil: Born Again estreia em 2024 no Disney+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.