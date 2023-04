Josh Brolin aparece nu para promover 2ª temporada de Além da Margem

O ator Josh Brolin postou uma foto nu no Instagram para promover a 2ª temporada de Além da Margem (Outer Range), série do Prime Video.

“Preparando uma cena para a segunda temporada de Outer Range”, escreveu ele no post. “Estamos levando as coisas em uma direção diferente agora. É um mundo em mudança e temos que ser sensíveis a tudo. O poder do exemplo é tudo, então exemplos nós somos”.

Continua depois da publicidade

Ele continua: “Não devemos postar fotos da série, mas isso não é realmente durante a série, mas sim em um almoço ao ar livre no belo deserto de Santa Fé”.

O ator estrela Além da Margem como Royal Abbott, um fazendeiro de Wyoming lutando por suas terras com uma família rival e lidando com o desaparecimento de sua nora. As tensões chegam ao auge quando um misterioso vazio negro se abre nas pastagens dos Abbotts.

A atração, que também conta com Imogen Poots, Lewis Pullman, Tom Pelphrey, Will Patton e Noah Reid no elenco, foi renovada no ano passado. A nova temporada não tem previsão de estreia.

Confira o post de Josh Brolin:

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.