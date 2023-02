Kaley Cuoco, a Penny de Big Bang Theory, quase perdeu a perna após acidente

Kaley Cuoco nunca precisou de dublês em The Big Bang Theory, exceto em uma ocasião, logo após sofrer um horrível acidente que quase custou sua perna.

No livro “The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series”, de Jessica Radloff, foi revelado que Kaley Cuoco, que interpretou Penny, precisou de uma dublê.

Quando a quarta temporada de The Big Bang Theory estava sendo lançada, a série estava em seu auge, ganhando cada vez mais popularidade e fãs.

Foi também por volta dessa época, em 2010, quando Kaley Cuoco sofreu um terrível acidente de equitação. No programa de Ellen DeGeneres, a atriz refletiu sobre o incidente, no qual ela descreve ter caído de um cavalo assustado, que então pisou em sua perna.

“Quando eu olhei, pensei, ‘Uau, meu pé está de frente para mim. Isso não é normal'”, lembrou a atriz de The Big Bang Theory.

Kaley Cuoco como Penny em The Big Bang Theory.

Atriz precisou de dublê em cena da série

O livro de Jessica Radloff revela mais detalhes do terrível acidente. Após os tratamentos necessários que quase resultaram na amputação da perna de Cuoco, ela finalmente conseguiu voltar ao elenco.

“Nós fizemos dela uma bartender em vez de uma garçonete, então ela estava atrás do bar. Ela ficou atrás de sofás, ou estava sentada, e nós facilitamos ao máximo”, disse o criador Chuck Lorre. Mas, havia uma parte que Cuoco certamente não pôde fazer, exigindo uma dublê real”.

O livro detalha como houve uma cena em que Penny precisou correr de volta para seu quarto, algo que Cuoco simplesmente não podia fazer fisicamente.

“É a única vez que ela teve um dublê”, disse a autora Radloff.

Todos os episódios de The Big Bang Theory estão disponíveis no catálogo brasileiro do HBO Max.

