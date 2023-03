Kaley Cuoco não se enturmou de cara com colegas de Big Bang Theory

Kaley Cuoco ganhou fama mundial ao interpretar Penny em The Big Bang Theory, e ao mesmo tempo, desenvolveu uma grande amizade com os companheiros de elenco. O que muitos fãs não sabem é que a atriz demorou um pouco para se enturmar com os colegas na série.

The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também se destacou nas premiações mais importantes da indústria do entretenimento.

O elenco principal de The Big Bang Theory é formado por Jim Parsons (Sheldon), Johnny Galecki (Leonard), Kaley Cuoco (Penny), Simon Helberg (Howard), Kunal Nayyar (Raj), Melissa Rauch (Bernadette) e Mayim Bialik (Amy).

Por que Kaley Cuoco demorou a se enturmar com os colegas de The Big Bang Theory?

Por que Kaley Cuoco demorou a se enturmar com os colegas de The Big Bang Theory?

A atriz americana Kaley Cuoco é conhecida no mundo inteiro por sua performance como a divertida e avoada Penny na sitcom The Big Bang Theory.

Depois do desfecho da série, que chegou ao fim em 2019, a atriz diversificou sua carreira atuando em suspenses como The Flight Attendant e dublando a Arlequina, da DC, em sua animação titular.

Até hoje, Cuoco é uma grande amiga dos colegas de elenco de The Big Bang Theory – mas essa amizade não começou do nada.

Normalmente, quando uma série começa a ser produzida, o elenco demora um pouco para entrar em sintonia. Essa tendência se repetiu em The Big Bang Theory.

Nos bastidores de The Big Bang Theory, Kaley Cuoco demorou um bom tempo para criar uma conexão real com os colegas de elenco.

Johnny Galecki, o intérprete de Leonard, discutiu o assunto em uma entrevista ao programa de Stephen Colbert. O ator disse que, nas primeiras temporadas, Kaley Cuoco era “descolada demais” para sair com os colegas além das filmagens.

Cuoco, que também estava presente na entrevista, explicou “não foi bem assim” que tudo aconteceu.

Quando foi escalada em The Big Bang Theory, Kaley Cuoco tinha apenas 21 anos, e os colegas de elenco eram relativamente mais velhos.

Segundo ela, os colegas costumavam sair para festejar após as gravações, e nunca a convidavam para os eventos.

“Vocês saiam várias vezes na semana, e eu nem sabia que toda essa festança estava acontecendo. Vocês nunca me convidaram!”, comentou a atriz.

Com o passar do tempo, o elenco passou a ficar cada vez mais unido, e a partir daí, Kaley Cuoco se tornou uma grande amiga dos companheiros de série.

Todos os episódios de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

