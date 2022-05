Kaley Cuoco relembra momento emocionante de The Big Bang Theory

Em entrevista no Late Late Show with James Corden, Kaley Cuoco se emocionou ao relembrar como seu pai, Gary, fazia questão de fazer parte da plateia durante as gravações de The Big Bang Theory.

“Ele tinha uma cadeira com o nome dele. Mas ele nunca se sentava. Ele estava sempre de pé. Todas as noites, lá estava ele no topo, com um polegar para cima.”

A atriz de The Big Bang Theory disse que, quando o resto da plateia percebeu que era o seu pai, eles começaram a imitá-lo. Se tornou algo frequente nos bastidores.

“Todo o público começou a fazer isso. Era como uma coisa semanal. Foi muito especial para todos nós”, comentou Kaley Cuoco.

O pai da atriz ainda é vivo, mas The Big Bang Theory, como sabemos, não existe mais. Ele ainda sente muita falta das gravações.

“Meu pai ainda sente falta das nossas gravações ao vivo de The Big Bang Theory. Eu não poderia participar de uma série sem ele naquele momento, ele não podia perder.”

No Brasil, The Big Bang Theory está agora disponível pela HBO Max.

