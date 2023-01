Kaley Cuoco tinha uma maneira especial de guardar memórias de The Big Bang Theory

Por mais de uma década, Kaley Cuoco encantou fãs do mundo inteiro como a divertida Penny em The Big Bang Theory. Em todos esses anos, a atriz também desenvolveu uma tocante relação com os colegas de elenco – e criou uma maneira especial para guardar as principais memórias da série.

Vale lembrar que The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também se destacou nas premiações mais importantes da indústria do entretenimento.

Após atuar em The Big Bang Theory, Kaley Cuoco garantiu, por exemplo, o papel principal na série de mistério The Flight Attendant, disponível no HBO Max.

Revelamos abaixo como Kaley Cuoco conseguiu guardar as memórias mais importantes de The Big Bang Theory; confira!

Kaley Cuoco guarda até hoje polaroides do elenco de The Big Bang Theory

No início de 2019, Kaley Cuoco participou do programa de Kelly Clarkson para divulgar o desfecho de The Big Bang Theory, exibido em maio do mesmo ano.

Em um papo com a apresentadora e cantora, a intérprete de Penny revelou sua maneira especial de preservar as memórias da série e relembrar as interações com os colegas de elenco.

“Quem me segue no Instagram sabe que eu adoro tirar polaroides! Então, nos últimos 12 anos, devo ter tirado umas 2 mil fotos do elenco”, comentou a atriz.

Após o desfecho da série, Kaley Cuoco, com a ajuda de sua assistente, converteu as polaroides físicas em fotos digitais, armazenando-as em um HD externo e dando esse ótimo presente aos colegas de The Big Bang Theory.

“Eles as receberam há algumas semanas atrás, e já começaram a me mandar mensagens de agradecimento”, afirmou Cuoco.

Kelly Clarkson afirmou que gostaria de fazer algo similar em seu programa de TV, e Kaley Cuoco não demorou a incentivar a apresentadora.

“Você vai irritar todo mundo tirando essas fotos, mas no final das contas, todos ficarão agradecidos”, disse a atriz.

Atualmente, os fãs brasileiros de The Big Bang Theory aguardam o lançamento nacional do livro “The Big Bang Theory”: The Definitive Inside Story of the Epic Hit Series”, que revela alguns dos maiores segredos dos bastidores da sitcom.

No livro, Chuck Lorre – o criador da série – afirma ter cometido um grande erro na caracterização de Penny nas primeiras temporadas.

“No início, uma das personagens mais subdesenvolvidas era a Penny. Ficou claro que não havíamos a caracterizado além da garota bonita do apartamento ao lado, e Kaley certamente era capaz de fazer muito mais do que lhe era pedido”, afirmou o showrunner.

O livro ainda não tem data para chegar ao Brasil. Enquanto isso, os fãs podem conferir todos os episódios de The Big Bang Theory no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.