Kattegat existe? Veja onde a 2ª temporada de Vikings: Valhalla foi filmada

A segunda temporada de Vikings: Valhalla chegou à Netflix e nos leva de volta a alguns locais familiares e outros novos. Dito isso, vamos ver em que lugares as cenas da série foram gravadas.

Assim como a série Vikings original, Valhalla foi gravada no condado de Wicklow, na Irland. Trata-se do último dos condados tradicionais formados em 1606 e o nome deriva justamente de Víkingaló, que significa Prado dos Vikings no idioma nórdico antigo.

Kattegat em específico não existe na vida real, mas utilizam um lago de verdade para gravar as cenas no assentamento central da franquia. Trata-se do Lough Tay, ou Lago Guinness.

Além disso, utilizam os lagos de Blessington para gravar diversas das cenas de barco de Vikings: Valhalla.

O mesmo vale para a costa de Wicklow, entre Black Castle e Brittas Bay, essa última considerada uma das melhores praias do leste irlandês.

Já as Minas de Avoca foram usadas para gravarem diversas cenas de batalha do seriado. A mina em si, contudo, foi fechada para visitação em 1982 em razão dos perigos que apresenta.

Por fim, a Cachoeira Powerscourt, uma das mais altas a Irlanda, também foi usada em diversas cenas da série.

Mais sobre a 2ª temporada de Vikings: Valhalla?

“Perseguidos e em fuga, nossos lendários heróis vikings se veem forçados a testar suas ambições e bravura em mundos além dos fiordes da Escandinávia. Inimigos novos e antigos aguardam Freydis, Leif e Harald nos confins do mundo. Mais uma vez, a busca por poder e novos lugares para conquistar é incessante”, afirma a descrição dos novos episódios.

O elenco principal de Vikings: Valhalla é liderado por Sam Corlett (O Mundo Sombrio de Sabrina), Frida Gustavsson (The Witcher), Leo Sutter (Sanditon) e Bradley Freegard (Holby City).

Para a alegria dos fãs, todo o elenco principal de Vikings: Valhalla – com exceção dos personagens que morreram no primeiro ano – retornam nos novos episódios.

Ou seja: os fãs podem aguardar a volta de Sam Corlett (Leif Eriksson), Frida Gustavsson (Freydis Eiriksdottir) e Leo Suter (Harald Sigurdsson).

Bradley Freegard (Rei Canute), Jóhannes Haukur Jóhannesson (Olaf Haraldson), Laura Berlin (Emma de Normandia), David Oakes (Duque Godwin) e Pollyanna McIntosh (Rainha Ælfgifu) completam o elenco do novo ano.

Confira abaixo o trailer oficial da 2ª temporada de Vikings: Valhalla, que já está na Netflix.

