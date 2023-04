Keanu Reeves escondeu problema na coluna para estrelar Matrix

Embora também tenha estrelado Velocidade Máxima, foi Matrix que transformou Keanu Reeves em um grande astro de Cinema. Para estrelar o filme, no entanto, ele precisou manter segredo sobre um machucado na coluna.

Falando com Scott Adkins sobre o filme (via Collider), Reeves lembrou de sua reunião com as diretoras do filme, as Wachowskis:

“Uma das coisas que elas falaram na reunião foi para eu treinar artes marciais no estilo de Hong Kong e perguntaram se eu estava bem com isso, e que seriam mais de quatro meses e eu fiquei tipo, ‘Sim, tudo bem.'”

Reeves acrescentou: “O único problema é que eu estava lidando com um problema no pescoço que estava piorando, eu tinha passado alguns anos com dificuldades em relação a isso”.

Keanu Reeves teve mais problemas na época de Matrix

Reeves listou os outros problemas com os quais estava lidando na época, incluindo injeções epidurais, que ele havia recebido em sua coluna por causa do filme Reação em Cadeia (1996).

O ator continuou: “Então eu disse sim a Matrix e aos quatro meses de treinamento, mas foi muito ruim, então eu fui a um médico do pescoço, e basicamente eu tinha estenose espinhal também”.

“Mas eu nunca contei a ninguém porque eu não queria dizer a ninguém que eu não seria capaz de fazer o filme”, explicou Reeves. “O que foi legal, porém, foi que, na época, a maneira de se recuperar da cirurgia da coluna vertebral era diferente. Eles colocaram o prato no meu pescoço e me disseram para começar a me mover imediatamente. Eu tive que treinar para Matrix em uma cinta no pescoço.”

No fim, é claro, deu tudo certo e Keanu Reeves estrelou os quatro filmes de Matrix, além de ingressar na franquia John Wick e há até uma teoria que diz que ambas as franquias se passam no mesmo universo.

Todos os quatro filmes de Matrix estão agora sendo transmitidos na HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.