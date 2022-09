Kilgrave em Demolidor? Como vilão de Jessica Jones pode entrar no MCU

Kilgrave, maior vilão de Jessica Jones, tem a oportunidade perfeita de ir para o MCU com a nova série do Demolidor. O vilão aterrorizou a heroína na série da Netflix, e acabou se tornando um queridinho dos fãs pela atuação de David Tennant, que já demonstrou o desejo de retornar ao personagem.

Nos quadrinhos o personagem é um vilão tanto de Jessica quando de Matt Mordock, o Demolidor. O que pode ser fundamental para o contexto de seu retorno as telas.

O anúncio de Daredevil: Born Again da Disney+ já fez muitos fãs pensarem que outros personagens das séries da Netflix podem vir oficialmente para o MCU. O título da nova série do Homem Sem Medo faz referência a um arco dos quadrinhos em que o Rei do Crime descobre a identidade do herói e começa a atacar a vida profissional e pessoal de Matt Murdock.

Pareceu familiar? É porque essa história já foi adaptada na 3ª temporada da série do Demolidor para a Netflix. O que diminui as chances de que essa narrativa se repita na série de 18 episódios da Disney+.

Como Kilgrave entraria na história

Rumores dizem que os quadrinhos adaptados na série Daredevil: Born Again, sejam os do evento Devil’s Reign iniciado em 2021. Se o fato for confirmado, é a oportunidade perfeita de inserir Kilgrave no MCU, já que o personagem é parte importante da história nos quadrinhos.

Outros rumores também dão indícios de que a participação na série Echo da Marvel pode envolver a procura por uma Jessica Jones desaparecida, trazendo a personagem para o MCU. Se isso for verdade, a participação de Jones na série solo do herói é muito provável, o que encaixaria ainda mais a presença de Kilgrave na trama.

Mesmo o vilão tendo sido morto na 1ª temporada de Jessica Jones, ainda não sabemos o quanto dessas séries são realmente canônicas, ou apenas uma “realidade alternativa”. O que torna simples arrumar uma forma de simplesmente reverter a situação com alguma ferramenta de roteiro.

Daredevil: Born Again deve aparecer estrear na Disney+ em 2024.

Sobre o autor Gabriel Soldeira