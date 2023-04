Kill Boksoon: Conheça o John Wick coreano da Netflix

Kill Boksoon pode parecer um filme de John Wick, mas com protagonista feminina. Dito isso, o diretor Byun Sung-hyun tem uma inspiração única para sua construção de mundo.

O novo filme de ação da Netflix se passa em uma versão da Coreia do Sul que abriga inúmeras “agências de assassinato”, que criam assassinos desde jovens para serem os melhores da indústria.

A protagonista Gil Boksoon é considerada a melhor de todas, mas quando ela quebra as regras sagradas em uma tarefa, ela de repente cai de seu pedestal e se torna um alvo.

Veja o trailer de Kill Boksoon, abaixo.

John Wick inspirou Kill Boksoon

Durante uma entrevista em uma mesa redonda sobre Kill Boksoon, o cineasta Byun Sung-hyun falou ao ScreenRant sobre sua inspiração para criar um universo alternativo no qual os assassinos são um negócio de grande escala na Coreia do Sul, com regras bem rígidas.

“O mundo dos assassinos e das empresas assassinas não é novidade desde a franquia John Wick, na qual eu pessoalmente me inspirei. Pensei comigo mesmo, se não há nada de novo para o mundo, então o que posso acrescentar a isso? Eu queria traçar um paralelo entre a indústria assassina e a indústria cinematográfica coreana”, disse o diretor de Kill Boksoon.

“Quanto aos aspectos cômicos, porque nosso filme fala de ironia, eu queria trazer elementos cômicos quando o que estava sendo tratado na cena era sério, e vice-versa. Onde há muita comédia acontecendo, eu queria retratar algumas das questões mais pesadas através disso”, continuou.

É o cenário de Kill Boksoon que permite que ele se baseie em fontes muito diferentes para criar uma identidade própria, dessa forma saindo da sombra de John Wick.

Kill Boksoon está disponível na Netflix.

