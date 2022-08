King Kong vai ganhar série no Disney+; veja detalhes

O King Kong, icônico personagem, vai ganhar uma série no Disney+ com o diretor de Aquaman.

Mais um projeto live-action do gigante gorila está em desenvolvimento, segundo afirma o Deadline. O streaming da Disney será a casa da série, com James Wan sendo o produtor.

É o primeiro projeto de Wan fora do mundo do terror e heróis em anos. O diretor é conhecido por dar início a trilogia Invocação do Mal, além voltar a dirigir Aquaman 2.

O seriado terá a roteirista de Paper Girls, Stephany Folsom, como escritora principal. Um diretor ainda não foi escolhido, e nem o elenco. Folsom terá o apoio dos livros originais de Merian C. Cooper e os novos de Joe DeVito.

Segundo a plataforma da Disney, King Kong traz a clássica história de monstros para a era moderna, com um retorno à Ilha da Caveira e o surgimento de um novo Kong. A série irá explorar a mitologia da história de origem do personagem e os mistérios sobrenaturais de sua casa.

King Kong no cinema

King Kong voltará a enfrentar o Godzilla nos cinemas

Não é só de série que o personagem vive. King Kong vai enfrentar o Godzilla mais uma vez nos cinemas, e promete uma revanche épica.

Apesar de ter sido lançado durante a pandemia, Godzilla vs Kong teve um bom resultado nas bilheterias.

Também rendeu uma ótima audiência na HBO Max, com o lançamento acontecendo no serviço de streaming ao mesmo tempo que nos cinemas.

Godzilla vs Kong 2 chega aos cinemas em 15 de março de 2024.

