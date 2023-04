Knuckles, spin-off de Sonic, começa filmagens e tem elenco revelado

Sonic 2 introduziu Knuckles à parte cinematográfica da franquia e pouco depois foi anunciada uma série derivada sobre o personagem. Agora, o seriado com Idris Elba teve o elenco revelado conforme sua produção começa.

Além de Elba reprisar o papel de Knuckles de Sonic 2, a Variety descobriu que Adam Pally está definido para estrelar a série, mais uma vez desempenhando o papel de Wade Whipple da franquia.

Knuckles se passa entre os eventos do segundo filme e do terceiro, que está programado para chegar aos cinemas em 20 de dezembro de 2024.

Sonic 2 adapta os games da SEGA

Na série, Knuckles “concorda em treinar Wade como seu protegido e ensinar-lhe os caminhos do guerreiro”, de acordo com a sinopse oficial.

Edi Patterson, Julian Barratt, Scott Mescudi e Ellie Taylor serão recorrentes na série. Rory McCann será ator convidado, assim como Tika Sumpter, reprisando o papel de Maddie dos filmes.

A produção da série está em andamento em Londres. John Whittington, que trabalhou no roteiro de Sonic 2, escreveu o piloto de Knuckles e atua como roteirista principal e produtor executivo da série. Brian Schacter e James Madejski também são roteiristas.

Jeff Fowler, que dirigiu os dois filmes da franquia, dirigirá o episódio piloto e será o produtor executivo.

Sonic foi lançado nos cinemas em fevereiro de 2020, com a sequência estreando em abril de 2022. No total, os dois filmes ganharam mais de US$ 405 milhões na bilheteria global.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.