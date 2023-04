Kurt Yaeger apareceu nas 4 séries de NCIS, mas como personagens diferentes

NCIS introduziu e se despediu de diversos personagens ao longo de sua extensa história – especialmente se considerarmos a franquia toda, com a série original, Los Angeles, Nova Orleans, e Hawai’i. Curiosamente, um ator apareceu nas quatro, mas como personagens diferentes.

Conforme relatado pela Variety, o ator Kurt Yaeger fez história com sua recente aparição em NCIS Hawai’i. Yaeger é considerado o primeiro ator a aparecer em todos os programas NCIS como personagens totalmente diferentes.

A executiva de elenco da CBS, Claudia Lyon, falou sobre essa conquista de Yaeger:

“Dado o tempo que essas franquias existem, inevitavelmente haverá algum crossover com atores. Não temos estatísticas sobre a frequência com que isso acontece, mas nada me surpreenderia. Há muitos atores por aí que fazem um ou dois personagens. Mas o que torna Kurt único é que ele participou de todas as quatro séries”.

“É uma tempestade perfeita. Muitas coisas entraram em jogo. Primeiro de tudo, Kurt tem talento. Ele tem essa tenacidade e perseverança, sendo capaz de criar oportunidades para si mesmo… e temos produtores que gostam de Kurt, e se interessaram em trabalhar com ele depois que viram o que ele poderia fazer na primeira, segunda ou terceira vez em um programa. Você tem diretores de elenco que estão realmente investidos em Kurt também. Ele é um talento, por isso queremos apoiá-lo”.

Os papéis de Kurt Yaeger em NCIS

Yaeger, que também apareceu em programas como The Good Doctor, o revival de Quantum Leap e Shameless, fez sua estreia em NCIS pela primeira vez em 2014.

Ele apareceu na série original como o ex-sargento da Marinha, Freddie Linn. O personagem perde o uso de suas pernas quando uma placa de armadura quebrada atinge sua medula espinhal. Yaeger é um ator e escritor e perdeu a perna em um acidente de moto em 2006.

Yaeger apareceu em seguida em NCIS: New Orleans no papel de Kevin Simms, um policial que tem uma lesão que altera sua vida. Sua aparição mais notável, no entanto, foi em NCIS: Los Angeles. Aparecendo em cinco episódios entre 2016 e 2017. Ele interpretou um veterano militar de perna amputada, chamado Sullivan.

Já no episódio “Bread Crumbs” de NCIS: Hawai’i, Yaeger interpreta o pai de Jane Tennant (Vanessa Lachey) em flashbacks. “O [personagem] não tem nada a ver com deficiência”, refletiu Yaeger. “Está começando a mudar como as pessoas pensam: ‘Bem, você pode interpretar qualquer personagem’.”

No Brasil, NCIS e seus spin-offs estão disponíveis no catálogo da Globoplay e no Paramount+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.