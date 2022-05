La Brea: A série de mistério e ficção científica que vai prender fãs do Globoplay

Lançada originalmente em 2021, a primeira temporada de La Brea já está disponível no Globoplay. Sucesso nos Estados Unidos, a série conquistou milhares de fãs com uma trama que mistura drama, mistério e ficção científica. Com apenas 10 episódios, La Brea é perfeita para uma maratona de fim de semana.

Para introduzir a misteriosa história de La Brea ao público brasileiro, a Rede Globo exibiu os primeiros episódios da série em seu sinal aberto, durante a Tela Quente de 16 de maio.

Transmitida originalmente pela emissora NBC, La Brea é uma criação de David Appelbaum, famoso pela série NCIS: Nova Orleans. O showrunner também serve como produtor executivo.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a história chocante e o elenco de La Brea no Globoplay.

Saiba tudo sobre La Brea no catálogo do Globoplay

La Brea representa um fruto importante da parceria da Rede Globo com emissoras americanas, como a NBC.

Quem já conferiu os episódios exibidos na Tela Quente – ou assistiu às propagandas da série na TV aberta – sabe que a premissa de La Brea é muito simples: uma enorme cratera se abre nas ruas de Los Angeles, causando grande destruição na cidade.

O buraco destrói toda a região de La Brea Tar Pits e Wilshire Boulevard. Centenas de pessoas, veículos e prédios caem na cratera.

As pessoas que conseguem sobreviver ao desastre se veem presas em uma perigosa terra primordial – onde precisam unir forças para voltar à superfície.

Por sua trama intrigante, La Brea já é comparada a Lost, um dos maiores sucessos da TV americana.

La Brea foca na história de uma família que é separada pelos eventos do desastre. O pai, começa a receber estranhas visões sobre o paradeiro da esposa e do filho.

No decorrer da série, investigadores descobrem um estranho – e potencialmente sobrenatural – segredo sobre as crateras, que começam a se espalhar por outras regiões do mundo.

Enquanto isso, os sobreviventes de Los Angeles lutam contra criaturas imprevisíveis e incontroláveis forças da natureza.

Conheça o elenco de La Brea no Globoplay

O elenco de La Brea é formado inteiramente por atores de TV, pouco conhecidos pela audiência internacional.

Eoin Macken (The Night Shift) interpreta o protagonista Gavin Harris, um ex-piloto militar que perde a família no desastre.

Natalie Zea, famosa por performances em séries como The Following e Justified, vive Eve Harris, a esposa de Gavin.

Zyra Gorecki e Jack Martin interpretam, respectivamente, Izzy e Josh, os dois filhos do casal.

O elenco de La Brea conta também com Chiké Okonkwo (Being Mary Jane), Veronica St. Clair (13 Reasons Why), Michelle Vergara Moore (Condor), Jon Seda (Chicago PD), Nicholas Gonzalez (The Good Doctor), Ione Skye (Arrested Development) e Tonantzin Carmelo (Into the West).

A 1ª temporada de La Brea já está disponível no catálogo brasileiro do Globoplay.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.